《台湾重要政经日程》--3月2日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
3/2(五)
--08:10 国家通讯传播委员会官员列席报告"旺旺集团并购中嘉有线电视系统"案
--09:00 行政院院长陈冲赴立法院备询
--16:20 中央银行公布1月国际金融业务分行概况
==================近期重要政经消息======================
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
--12:30 央行标售10年101/5期公债,金额400亿台币,7日交割.
3/5(一)
--16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%.
--16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元.
3/7(三)
--16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%.
3/13(二)
--12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割.
3/20(二)
--16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%.
3/22(四)
--16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整後失业率为4.19%.
3/23(五)
--16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%.
3/26(一)
--16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%.
4/4(三)
--金融市场因清明节及儿童节休市一天
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/21(一)
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁;审校 乔艳红