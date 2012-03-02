〔路透调查〕欧洲央行及英国央行在2013年末以前料维持利率不变

* 欧洲央行及英国央行将暂停挹注更多资金入市

* 两家央行在可预见的未来将维持利率不变

* 欧洲央行将下修对2012年欧元区经济成长的预测值

路透伦敦3月1日电---路透对分析师所作调查周四显示,对高油价的疑虑及大举注资入欧元区银行所带来的效应,将促使欧洲央行在2013年末期以前维持利率在1.0%不变.

这与两周前的访查结果迥异,当时多数受访者认为央行将在今年中期以前第三次降息.

他们表示,英国及欧元区央行将按兵不动,观察过去几个月来所挹注数以千亿计的欧元及英镑会否及如何扶助经济.

自上回调查以来,银行业自欧洲央行取得5,300亿欧元(7,090亿美元)低廉的三年期资金,令外界更加冀望信贷会开始流入实质经济,且令受欧债危机打击的政府借贷成本降低.

但此项措施已引发各界担忧未来可能对物价造成的影响;欧洲央行自12月以来已向银行业注入逾1万亿(兆)欧元.

这项调查是在周四发布欧元区2月通胀逆势上扬以前所进行.然而,本周受访的74名分析师中,仅有五名预计欧洲央行在下周四开会时将宣布降息25个基点.

"在过去一个月来,再次降息的机率已经下降,看来下周也不太可能采取任何行动,"Investec首席分析师Philip Shaw指出.

**看法分歧**

目前仍然有诸多迹象显示欧元区债务高筑的国家正朝向衰退,周四出炉的企业调查也表明,德国上月制造业活动仅略微扩张.

但全球石油供应紧绷,协助油价远高於每桶100美元,令央行对经济前景的研判更加复杂.周四发布的欧元区2月胀率小升至2.7%,仍高於近2%的目标上限.

现今也有更多迹象显示,欧洲央行的强硬派对大举放宽放贷政策裹足不前,担忧对欧元区金融体系释金可能衍生的风险.

在52名对欧洲央行下道举动存有预期的受访者当中,有28名认为央行会降息,24名则认为会升息,即反映出这种不确定性.

分析师们同时认为,欧洲央行下周发布最新预估报告时,将下修2012年欧元区国内生产总值(GDP)成长率的预估值,并调高对通胀的预测.

欧洲央行12月时预测,今年GDP将落在萎缩0.4%至成长1.0%的区间内;与路透最新调查今年GDP将衰退0.4%的结果相较之下,欧洲央行的预估显得十分乐观.

**注资疑虑**

西方主要国家央行不再大举挹注流动性或大印钞票的可能性增加,尤其是在美国联邦储备理事会(FED)官员更加质疑第三轮购买债券的好处之後.

最新的调查同时显示,英国央行不会再扩大现为3,250亿英镑的资产购买计画.在2月9日受访的分析师则认为会扩充至3,500亿英镑.

英国央行总裁金恩周三向国会表示,英国经济复苏可能迟缓,有遭遇滑坡的风险,而这将决定该行会否挹注更多资金入市.

"除非未来两个月的情势发展损及2月的预测,否则央行不会认为有必要进一步购买资产,"4CAST分析师Danielle Haralambous表示.

她表示,这项看法受到近期出炉的部份利多经济数据,以及英国央行货币政策委员会委员所持观点情况的支持.

受访的分析师仍旧认为,英国央行到2013年末段都将维持利率在0.5%的纪录低位不变.(完)