《热点透视》德国央行总裁魏德曼一封信搅动ECB一池春水

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦3月1日电---德国央行是否对欧元区可能瓦解感到忧心忡忡呢?该行总裁魏德曼写给欧洲央行(ECB)总裁德拉吉信函曝光後,的确有着这样的解读.魏德曼担心各家银行用来换取ECB庞大流动资金的担保品品质堪虑,包括德国央行在内的强健国家央行恐将背负损失.

魏德曼并未明说欧元区瓦解.但他心中若无这层忧虑,就很难理解他何以会认为德国央行可能蒙受损失.毕竟,魏德曼着力提到的欧洲央行近期放宽融资操作担保品规定,是要各国央行负责吸收损失.因此理论上,若意大利央行或西班牙央行对当地银行提供回收无望的贷款,则他们就得自己负责,但或更确切地说,欧元的命运也就落在他们手上.

然而若欧元瓦解,一切都会有所改变.二线国家经济体可能不愿、或无力为欧元体系中的任何损失提供再融资.欧洲北方国家的央行则可能会遭受冲击.受冲击的金额可能不容小觑,因他们通过所谓的TARGET2支付系统持有南方国家巨额曝险.德国央行1月的曝险金额接近5,000亿欧元,在魏德曼提笔写信前早已引发关切.

对於要如何处理此一潜在问题,魏德曼提出了两大构想:其一就是一旦市场稳定下来,就得要求银行提供ECB更好的担保品;其次,在过渡期间则要求二线国家央行提供自身的担保品给核心国家央行.从德国央行的观点来看,第二点可能看来合乎逻辑.但对於体质羸弱的二线国家央行而言,这却有如千斤压顶.不单是因为二线国家央行不愿自己的信用遭受质疑,还因为他们可能难以找到能够涵盖整体曝险的担保品.若魏德曼真的决意要推动此事,欧洲央行内部的分歧恐将更大,从而可能损及其对抗危机再起的能力.(完)

相关新闻请点选[ID:nCN1423070]