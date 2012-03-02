〔台湾企业〕台畜加工肉品"登陆"销售平平,未纳入ECFA早收影响价格优势

路透台北3月2日电---台湾老字号火腿香肠品牌--台湾农畜工业公司(台畜)周五表示,做为首批踏足大陆市场的台湾加工肉品企业,销售成绩平平,主要因未纳入ECFA早收降税清单,高关税影响价格竞争力.

台畜董事长张裕屏对路透表示,中国大陆去年底首度允许台湾加工肉品进口,台畜今年2月初正式在高鑫零售(6808.HK)所属的四家上海大润发上架销售,但两周总销售额仅有数十万台币,未臻理想,主要是大陆对台湾进口的加工肉品课有25-30%的高关税,价格竞争力明显受到影响.

"要是关税降到零,那我们就不得了了."他说.

他指台湾高品质的加工肉品在大陆仍有相当潜力,大陆新合作商贸连琐售团已向台畜签了3亿台币的采购订单,目前正待落实;而上海的锦江国际集团也向该公司团购600个礼盒,都显示产品在大陆受到青睐,不过因品牌知名度、通路及订价策略都还在摸索,将须一段时间经营.

台畜是台湾第一家外销冷冻肉品的台湾厂家,但台湾成为口蹄疫疫区後,外销受到重击,大陆市场将成为另一巨大潜力区.

"我们未来的重点就是在中国大陆."张裕屏说.

他称该公司已积极在大陆寻求代理商,除扩展超商通路外,将在大陆开发五星级饭店、网购及电视购物等通路,以寻求公司的扩展.

此外,该公司初期也会选择台湾具有优势的肉酥、台湾香肠等品项在大陆主打,以避开当地竞争对手双汇发展(000895.SZ)及雨润食品(1068.HK)等较擅长的火腿品项.

身兼台湾冷冻肉类公会理事长的张裕屏说,台湾业者希望在ECFA的货品货易後续谈判中,能在五年内将加工肉品输陆关税降为零,以提高台湾相关产品的优势.

公司已成立40多年的台畜,目前西式火腿在台湾市占率仍为第一.(完)