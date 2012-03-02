〔台湾债市〕10年新券标售前略偏弱,因美债价格下跌打击

路透台北3月2日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周五仍在窄幅区间内整理,由於明天的补上班日就要标售该券,在开盘反映过美债价格下跌利空後,随即陷入狭幅盘整,终场殖利率微幅收高.

交易商指出,虽然就技术面来看,10年期公债有走空疑虑,不过实质买盘仍有资金去化压力,因此预料101/5的标售结果料不至於弹破1.30%,明日中午前,发行前交易殖利率仍会在1.27-1.29%间整理.

"我觉得补券需求还是会压过其他因素,这也让空方有些忌惮."一证券商交易主管称.

另一券商交易员则指出,就技术线型观察,虽然10年期公债指标.TW10YTBI的月线已经弹破了季线支撑,令殖利率隐然有一波上弹机会,但实质买盘的补券压力持续存在,在此情形下,台债要走空不易.

美国公债价格周四下跌,因投资人押後对美联储可能推出第三轮量化宽松政策(QE3)的时机的预期继续打压公债,且较高风险资产吸引资金撤离公债市场.指标10年期公债US10YT=RR价格下跌17/32,收益率从周三稍晚的1.97%升至2.03%.

10年新券将於周六(3日)补交易日标售,金额为400亿台币,3月7日发行.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.61 0.9601 0.9588-0.9640 11.0

10 101/5 A01105=TWO +0.35 1.2825 1.2815-1.2855* 314.0

* 表示创该券交易以来殖利率日高

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三发表的言论仍在发酵,市场对其并未针对第三轮量化宽松的时间做出暗示表示失望,此外,也担忧全球油价走高将推升通胀,迫使央行改变现行的宽松政策.

不过交易商普遍认为,这些外部因素将不会对明日的标债产生明显影响,因为实质买盘消化资金的需求将主导殖利率落点.

"除非央行升息,否则丰沛的资金仍将迫使买盘以偏低利率投标."一证券交易员说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7250

10 100/9 A00109=TWO 1.2900

5 101/1 A01101=TWO 0.9601

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)