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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 15:05 BJT

〔路透专访〕台湾金管会副主委称将放宽两岸银行业互设据点的条件限制

路透台北3月2日电---台湾金管会副主委李纪珠表示,将检讨放宽两岸银行业互设据点的条件限制,此外,她也预期今年两岸金融业进一步开放的协商过程会更辛苦.

李纪珠周五在接受路透专访时表示,英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)有意退出与台湾第一金控(2892.TW)合资的第一金人寿,则应自行找到合适买家,承诺长期稳健经营台湾市场.

针对先前私募基金在台湾多起并购股权案未获主管机关通过,李纪珠强调并未歧视私募基金业者.

(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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