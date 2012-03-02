〔路透专访〕台湾金管会副主委称将放宽两岸银行业互设据点的条件限制

标题新闻：英国1月汽车产量同比增7.5%至2008年来最高，外需强劲弥补内需下降影响--行业数据
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路透台北3月2日电---台湾金管会副主委李纪珠表示,将检讨放宽两岸银行业互设据点的条件限制,此外,她也预期今年两岸金融业进一步开放的协商过程会更辛苦.
李纪珠周五在接受路透专访时表示,英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)有意退出与台湾第一金控(2892.TW)合资的第一金人寿,则应自行找到合适买家,承诺长期稳健经营台湾市场.
针对先前私募基金在台湾多起并购股权案未获主管机关通过,李纪珠强调并未歧视私募基金业者.
(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35