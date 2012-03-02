〔台湾央行〕共发行3,634.7亿台币存单,发行余额增加30.9亿

标题新闻：英国1月汽车产量同比增7.5%至2008年来最高，外需强劲弥补内需下降影响--行业数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月2日电---台湾央行周五公布,今日共发行3,634.7亿台币存单,相较存单到期金额3,603.8亿,存单发行余额增加30.9亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期3,373.9亿台币,利率为0.87%;91天期187.8亿台币,利率为0.93%;182天期73亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,750.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,557.2亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负36亿台币,累计超额准备为2,686亿台币,加计前期1%的超额准备为3,906亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35