〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,外资买卖力道交错令其未脱区间

路透台北3月2日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值2.6分.台股今日小幅收红,尽管外资买超台股并於汇市汇入,但逢低亦见银行伺机回补美元部位,场上买卖力道交错,令台币升幅受限.
交易商指出,盘初跟随韩元升势,台币走高并穿破29.4元关卡,海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点转为微幅折价.不过,进口商和外商银行的美元买盘随即进场,加之台股高档震荡缺乏推升助力,台币缩减涨幅再度陷入箱型整理.
"股市在大涨後有盘整的迹象,所以台币在这边也很难突破."一位本地银行交易人士表示.
汇银人士表示,目前29.4元附近美元买盘较重,不仅有进口商的实质买需,外商获利了结、回补力道也颇强,今日盘中并未见到央行阻升踪迹.他们预估,台币短线区间先看29.35-29.50元间,料先整理一段时间,再随台股及其他亚币突破.
由於2月27日弹性放假,因此台湾金融市场将於本周六(3月3日)补行交易.
台股加权指数.TWII周五收盘上涨0.32%,至8,144.04点;外资及陆资在台股买超17.91亿台币,已连续四日买超,上交易日为买超41.11亿.[ID:nCT0438690]
台湾竞争对手国货币--韩元兑美元KRW=周五连续第三日上涨,并短暂突破200日移动均线,不过之後回吐部分涨幅,因担心韩国外汇当局入市干预.[KRW/CN]
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯