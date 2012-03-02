〔路透调查〕台湾10年新券101/5得标利率料落在1.27-1.29%

* 标售时间:周六(3日),金额预定400亿台币

* 得标利率料在1.27-1.29%

* 实质买盘补券殷切,料令得标利率落於区间下缘

路透台北3月2日电---路透调查显示,在市场资金浮滥,投资标的却有限状况下,台湾周六将标售的10年新券101/5A01105=TWO料在买盘去化资金的需求带动下,得标利率将落在1.27-1.29%.

交易商指出,从标债前夕,大型金融机构与寿险纷纷在1.29%附近承接10年冷券100/9动作可知,实质买盘补券压力沉重.虽然近期国际债市略为偏空,10年期公债指标.TW10YTBI的技术线型也不利多方,但在急於去化资金的银行与寿险业者眼中,藉由标债拿到足够额度的筹码,才是首要之务.

"大家心知肚明,1.27-1.29%是颇为可口的区间,但要得标,向下减2个基点才有机会吧."一大型寿险业交易员称.

不过他也提及,有鉴於30年券101/4标低後殖利率却向上弹升,"那些打算截标的人应该会想想,近期处於低档的殖利率还有再向下的空间吗?"

另一大型银行交易员指出,今年央行不太可能调整利率,在市场资金泛滥的环境下,"没有养券部位还能干嘛?"

另一银行交易员则称,101/5在发行前交易期间非常安静,区间不过才3个基点左右,累计未平仓量也只有100亿台币,与过往平均130-150亿的水准相比偏低,显示市场缺乏方向,在此情形下,得标利率应该不脱发行前交易的区间.

央行将在周六代财政部标售101/5,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周五101/5发行前交易(when-issued)收在1.2825%,该券在发行前交易期间的高点落在1.2855%,低点则为1.2547%.

去年12月标售的10年增额公债100/9R,当时得标利率为1.297%,此期券银行业持有比重为44.88%,证券业则为24.83%,票券业8.86%,保险业为21.43%.[ID:nCT0490941]

以下为交易商对101/5期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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凯基证券 1.27 1.30

元富证券 1.27 1.30

群益证券 1.27 1.30

台北富邦银 1.26 1.30

中国信托 1.27 1.29

大型政府银行 1.24 1.27

大型寿险1 1.27 1.29

大型寿险2 1.27 1.29

中型寿险 1.84 1.86

大型金融机构 1.26 1.29

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中值 1.27 1.29 (完)

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