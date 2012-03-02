〔路透专访〕两岸银行设点限制将检讨,协商过程不轻松--金管会(更新版)

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* 将检讨银行业互设据点的条件限制

* 强调在地监理,不自我设限

* 後续两岸间金融开放的协商会比较辛苦

记者 高洁如/洪淑珍

路透台北3月2日电---台湾金管会副主委李纪珠周五表示,将会检讨两岸银行业相互设点的规定中,须在经济合作开发组织国家(OECD)经营一定年限以上的限制,此外,她也强调在地监理,将检讨目前自我限制银行业投资的法规并予以放宽.

李纪珠在接受路透专访时表示,两岸金融业往来和投资的限制上,以往台湾在中国享受了优於WTO架构的优惠,中国在台湾的待遇则是劣於WTO.中国想拉近两者的差距,因此两岸未来的金融服务贸易的协商上,台湾的立场较以往辛苦,是可以理解的.

但她认为,今年两岸三业(银行、证券、保险)的交流仍有可望更为活络.她说,除了马英九连任总统有助稳定两岸关系之外,台湾监理机构也将以银行当地监理为目标,避免以台湾可能较严格的金融监理规范去要求海外各地的分行一体适用.

"例如OECD(的条件)...看有没有其他的方法和配套措施,"李纪珠说.

依据金管会订的两岸金融业务往来许可办法,两岸相互设点,须在经济合作开发组织(OECD)国家经营经验2-5年.此若放宽,有助台湾的中小型银行登陆的家数,中国的银行赴台设立据点的合格家数也将增多.

不过李纪珠也表示,此案尚未提案至行政院,施行时间不会太快.

台湾银行业已有六家位於中国大陆的分行开业,这些分行集中开设於上海,有土银、一银、国泰世华银.此外,苏州、昆山及深圳也是台湾银行业喜爱的分行地址,分别因为这些城市聚集了大量制造业的台商.

另外,去年底四家银行业的分行申请案也已获准.包括兆丰银行的苏州分行、台湾银行上海分行和玉山银行东莞分行,以及中国信托银行的上海分行.

另一方面,去年底台湾金管会也已核准中国的中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)筹设台北分行.

参看〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览,请点选[ID:nCT0429214]

**金融三业都有正面发展**

曾被誉为"最美丽的立法委员",担任金管会副主委已三年半的李纪珠,熟稔两岸金融事务,其主要工作之一即是两岸之间金融事业开放的谈判.

李纪珠说,目前金管会也积极规划"两岸特色的金融业务",例如先前已开放国际金融业务分行(OBU)可承做人民币业务,目前也开放了大陆银行的定存单可做授信的保证,未来也将鼓励台湾的母银行和分行之间业务加速整合,以及打通电子商务的金流平台.

"我们已经请财金公司规划电子商务的平台,...把网路的金流打通,可以达到四赢的局面,两岸金融可以更活络"李纪珠说.

除了银行业之外,李纪珠也说,未来还要积极建立证券和保险的监理平台,尤其两岸的主管机关先前沟通密切,并已累积一定程度互信,相信未来的路可以走得更快.

"我们正在邀中国证监会主席来台湾,蛮乐观的看今年金融三业都有正面的发展,"李纪珠说.

**证券业谈判更积极**

李纪珠并提到,中国对金融三业发展的考量其实不一样.以证券业来说,目前中国花了很大的心思在整顿内部的证券业,台湾方面想要求中国开放台湾业者百分之百全资、全照做证券业务不太可能,且中国业者对台湾市场兴趣并不高.不过,她认为这可能牵涉到目前台湾愿意开放给中国准入的条件比较严格,让他们兴趣缺缺.

她表示,未来将以积极态度去谈判两岸证券业的开放,例如要求A股经纪业务等等不同层次的开放,这也取得了主委的同意.

至於今年上半年将举办第三次的金管会、银监会的首长会面,外界相当关注是否陆方认定"台资企业"的条件可以放宽.

李纪珠表示,目前金管会已准备多个腹案将与对岸协商,争取认定的放宽.也将争取中国放宽支行的设立认定,由同城支行放宽为异地支行.

去年第二次"金银会"中,两岸对ECFA早收承诺"台资企业"定义是指大陆商务部门及工商管理部门所颁发之企业许可文件注明为台湾地区企业投资者.估计目前约有数万家台商符合条件.

李纪珠也说,对这个部分并不特别悲观,也鼓励银行能够积极去寻找客户,这对业者的确是个挑战.(完)