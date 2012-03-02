〔外汇期权〕日圆波动率因现汇走跌而转升,但料难出现新涨势

IFR伦敦3月2日电---美国非农业就业数据已经反映在一周期的合约中.日圆现汇在亚洲时段走跌,美元/日圆升破81.50,这亦使得隐含波动率上日小跌之後重新寻获支撑.

一个月期波动率报9.6%,之前一度升至9.95%,海外市场又回落至9.4%,而2月中旬时报7.5%.三个月期波动率报9.75%,一年期报11.4%,昨日在11.5%触顶,而2月中旬时报10.75%.

日圆兑其他主要货币的波动率亦在今日伦敦盘初寻获些许温和支撑,但除非日圆普遍面临更大压力,且对82.00附近的大型障碍位构成威胁,否则不太可能出现新一波涨势,特别是美元/日圆波动率当前已高於实现波动率.

澳元/美元波动率全面在11个月低点附近仍面临卖压,由於现汇持续在近期区间内波动,波动率并无太大变化.

英镑波动率较上周创下的新三年以上低点上升约0.5个百分点,其中欧元/英镑波动率亦暂时在长期低点上方获得支撑.

欧元兑美元现汇延续本周中段自1.3400上方起跌的颓势,并下探1.32区间高档,这是目前支撑波动率的因素.一个月波动率报10.5%,三个月报10.9%,一年期报12.2%.风险逆转指标目前获得良好支撑.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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