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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 17:30 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超21.0亿台币

路透台北3月2日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 28.50 8.00 +20.50

票券业 1.50 1.00 +0.50

证券业 25.00 46.00 -21.00 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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