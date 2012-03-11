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市场报道 | 2012年 3月 12日 星期一 06:50 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月12日-3月19日****

路透3月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------3月12日当周-------------------------------

3月12日(一)

1400 美国就业趋势指数 2月 -- 105.8

1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,290 赤字274

3月13日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月10日当周 -- +1.3%

1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.0% +0.4%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月10日当周 -- +3.0%

1400 美国企业库存 1月 +0.5% +0.4%

1400 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 49.4

1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%

3月14日(三)

1100 美国抵押贷款指数 3月9日当周 -- 754.4

再融资指数 -- 4141.7

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,141 赤字1,102.8

1230 美国出口物价 2月 +0.2% +0.2%

进口物价 +0.6% +0.3%

1230 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 81.3%

3月15日(四)

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.1%

(较上年同期) +3.4% +4.1%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.9% +3.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月10日当周 35.9 36.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5

续请失业金人数(万人) 3月3日当周 341 341.6

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 17.85 19.53

1300 美国整体资本流动(亿美元) 1月 -- 净流入871

外资购买美国公债(亿美元) -- 卖超166

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 12.0 10.2

3月16日(五)

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +2.9% +2.9%

扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

1230 美国实质所得 2月 -0.2% 持平

1230 加拿大制造业销售 1月 +0.2% +0.6%

1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% 持平

产能利用率 78.8% 78.5%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 76.0 75.3

现况指数 84.0 83.0

预期指数 72.0 70.3

1430 美国ECRI一周领先指标 3月9日当周 -- --

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%

-----------------------------------3月19日当周-------------------------------

3月19日(一)

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -- +0.9%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 29 29 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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