美国与加拿大经济指标预测--3月12日-3月19日****

印度黄金：2月进口骤增逾82%，受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透3月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------3月12日当周-------------------------------
3月12日(一)
1400 美国就业趋势指数 2月 -- 105.8
1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,290 赤字274
3月13日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月10日当周 -- +1.3%
1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.0% +0.4%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月10日当周 -- +3.0%
1400 美国企业库存 1月 +0.5% +0.4%
1400 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 49.4
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%
3月14日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月9日当周 -- 754.4
再融资指数 -- 4141.7
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,141 赤字1,102.8
1230 美国出口物价 2月 +0.2% +0.2%
进口物价 +0.6% +0.3%
1230 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 81.3%
3月15日(四)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.4% +4.1%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.9% +3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月10日当周 35.9 36.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5
续请失业金人数(万人) 3月3日当周 341 341.6
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 17.85 19.53
1300 美国整体资本流动(亿美元) 1月 -- 净流入871
外资购买美国公债(亿美元) -- 卖超166
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 12.0 10.2
3月16日(五)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.9%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 2月 -0.2% 持平
1230 加拿大制造业销售 1月 +0.2% +0.6%
1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% 持平
产能利用率 78.8% 78.5%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 76.0 75.3
现况指数 84.0 83.0
预期指数 72.0 70.3
1430 美国ECRI一周领先指标 3月9日当周 -- --
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%
-----------------------------------3月19日当周-------------------------------
3月19日(一)
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -- +0.9%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 29 29 (完)
--编译 张明钧;审校 张涛
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保