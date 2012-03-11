日韩经济指标预测--3月12日-3月19日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月12日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月11日(周日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.6% +0.5%
日本机械订单(较前月) 1月 +1.6% -7.1%
(较上年同期) +4.0% +6.3%
3月12日(周一)
-- 日本央行开始为期两天的政策会议
0500 日本消费者信心指数 2月 -- 40.0
3月13日(周二)
-- 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%
2300 韩国失业率 2月 -- 3.2%
2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负6.1
3月14日(周三)
0430 日本工业生产(较前月) 1月修正值 -- +2.0%
产能利用率(较前月) -- +3.1%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,763
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,649
3月15日(周四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 -- 顺差22
出口(较上年同期) -- +22.7%
进口(较上年同期) -- +23.6%
2100 韩国进口物价 2月 -- +7.9%
出口物价 -- +4.6%
3月16日(五)
暂无重要数据
--------------------------------3月19日当周----------------------------------
3月19日(一)
暂无重要数据.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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