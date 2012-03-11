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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 07:20 BJT

****澳新经济指标预测--3月12日-3月19日****

路透3月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月12日当周-----------------------------------

3月11-14日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.4%

(较上年同期) -- +4.3%

3月12日(一)

2145 新西兰食品价格指数 2月 -- 持平

3月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 2月 -- 正4

企业状况指数 -- 正2

0030 澳洲投资房屋融资 1月 -- +7.5%

房屋融资 -0.1% +2.3%

2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 3月 -- +4.2%

3月14日(三)

0030 澳洲住宅开工 第四季 -5.0% -6.8%

3月15日(四)

0030 澳洲新车销售 2月 -- +1.3%

3月16日(五)

暂无重要数据

--------------------------------3月19日当周-----------------------------------

3月18日(日)

2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 -- 101.3

3月19日(一)

暂无重要数据(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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