澳新经济指标预测--3月12日-3月19日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周-----------------------------------
3月11-14日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.4%
(较上年同期) -- +4.3%
3月12日(一)
2145 新西兰食品价格指数 2月 -- 持平
3月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 2月 -- 正4
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲投资房屋融资 1月 -- +7.5%
房屋融资 -0.1% +2.3%
2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 3月 -- +4.2%
3月14日(三)
0030 澳洲住宅开工 第四季 -5.0% -6.8%
3月15日(四)
0030 澳洲新车销售 2月 -- +1.3%
3月16日(五)
暂无重要数据
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------
3月18日(日)
2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 -- 101.3
3月19日(一)
暂无重要数据(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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