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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:03 BJT

〔香港新股〕福建航标卫浴最快二季度IPO,募资约2亿美元--IFR

路透3月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，福建航标卫浴计划最快于第二季度在香港上市，募集资金约2亿美元。建银国际和摩根大通负责安排是次交易。

航标主要生产陶瓷和不锈钢制的卫浴产品，包括浴缸、水龙头、水槽及五金件等。该公司还为一些国际名牌如美标、TOTO（东陶）等进行代工生产。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 黄凯

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