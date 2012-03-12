《台湾报摘》--工商时报3月12日

* 头版头条:

--华尔街日报报导,苹果(AAPL.O)指出,其新iPad平板电脑供网路预购的额度已告罊,要到本月19日才能送到预购者手中.这也代表新iPad供不应求,苹果只得延后交货时间,较原先承诺的3月16日晚3天.

* 其他:

--党政决策高层昨日表示,两岸经贸松绑颇有进展.大选后,国安高层针对第三波开放陆资来台投资项目,及陆客自由行再新增7-10个城市已有共识松绑,3月底前这二项利多将对外公布.

--国泰金(2882.TW)考虑调整不动产"只租不卖"策略,活化资产.国泰金总经理李长庚11日首度透露,随商圈移转,经济情况转变,国寿1,500多亿元不动产投资,是否掌握核心资产,其余资产可活化交易,已交由相关主管研议.这也是国泰金高层首次表达评估是否调整不动产只租不卖政策.

--中华电(2412.TW)、宏达电(2498.TW)合攻数位家庭(Digital home).据了解,双方最新签订扩大战略合作协议,合作内容以共同发展数位家庭及智慧电视(SmartTV)为主轴.尤其宏达电的手机,未来将透过内建双方合作开发的OTT(Over The Top)平台,与中华电信MOD用户家里的电视机结合、摇身一变成为摇控器,让宏达电的手机正式走入家庭,成为数位家庭产品的一部份.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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