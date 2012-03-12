《台湾报摘》--工商时报3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 头版头条:
--华尔街日报报导,苹果(AAPL.O)指出,其新iPad平板电脑供网路预购的额度已告罊,要到本月19日才能送到预购者手中.这也代表新iPad供不应求,苹果只得延后交货时间,较原先承诺的3月16日晚3天.
* 其他:
--党政决策高层昨日表示,两岸经贸松绑颇有进展.大选后,国安高层针对第三波开放陆资来台投资项目,及陆客自由行再新增7-10个城市已有共识松绑,3月底前这二项利多将对外公布.
--国泰金(2882.TW)考虑调整不动产"只租不卖"策略,活化资产.国泰金总经理李长庚11日首度透露,随商圈移转,经济情况转变,国寿1,500多亿元不动产投资,是否掌握核心资产,其余资产可活化交易,已交由相关主管研议.这也是国泰金高层首次表达评估是否调整不动产只租不卖政策.
--中华电(2412.TW)、宏达电(2498.TW)合攻数位家庭(Digital home).据了解,双方最新签订扩大战略合作协议,合作内容以共同发展数位家庭及智慧电视(SmartTV)为主轴.尤其宏达电的手机,未来将透过内建双方合作开发的OTT(Over The Top)平台,与中华电信MOD用户家里的电视机结合、摇身一变成为摇控器,让宏达电的手机正式走入家庭,成为数位家庭产品的一部份.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市