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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:16 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月12日

* 头版头条:

--台塑(1301.TW)集团强攻LED照明将收成,透过旗下南亚光电,结合晶电(2448.TW)、嘉晶(3016.TW)、福懋科(8131.TW)与工研院的资源,完成全球第一条LED照明自动化生产线,预计6月量产.台塑下达"土地、资金都不是问题"的指令,全力发展LED照明.

* 其他:

--劳委会主委王如玄指出,基本工资可望调高,时薪以调高到每小时115元为目标.至于月薪调高的幅度,王如玄仅强调会朝"调高"来努力,需透过基本工资审议委员会讨论,她说劳委会今年的目标就是要帮助百万人就业.

--台湾上市公司直接前往香港发行人民币债券(点心债),可望放宽,据悉,包括统一企业(1216.TW)、中租控股(5871.TW),都评估以在台上市公司为发行主体,前往香港发债. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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