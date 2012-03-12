《台湾报摘》--经济日报3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 头版头条:
--台塑(1301.TW)集团强攻LED照明将收成,透过旗下南亚光电,结合晶电(2448.TW)、嘉晶(3016.TW)、福懋科(8131.TW)与工研院的资源,完成全球第一条LED照明自动化生产线,预计6月量产.台塑下达"土地、资金都不是问题"的指令,全力发展LED照明.
* 其他:
--劳委会主委王如玄指出,基本工资可望调高,时薪以调高到每小时115元为目标.至于月薪调高的幅度,王如玄仅强调会朝"调高"来努力,需透过基本工资审议委员会讨论,她说劳委会今年的目标就是要帮助百万人就业.
--台湾上市公司直接前往香港发行人民币债券(点心债),可望放宽,据悉,包括统一企业(1216.TW)、中租控股(5871.TW),都评估以在台上市公司为发行主体,前往香港发债. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市