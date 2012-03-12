〔路透调查〕日本公债市场人气恶化,因美国就业数据强劲

路透东京3月12日电---路透的每周调查周一显示,日本政府公债市场人士预期指标10年期公债收益率(殖利率)将上涨,此前美国就业数据强劲提升了经济持续复苏的前景,打压了避险资产的需求.

受访者预期10年期日债收益率JP10YTN=JBTC在本周结束时将升至1%,上周五收在0.985%.

调查显示,日本公债多空动向指标(bull-bear DI)JGBBBI=降至负47,前次调查为负25.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数.最新数据为该调查自去年6月开始以来的最低水准.

美国劳工部周五表示,美国雇主连续第三个月增聘超过20万员工.[ID:nSB1425226]

最新日债调查显示,有59.6%的受访者预期长期利率将上扬,高于前一周的42.9%.只有12.8%预期利率将下滑,低于上次调查的18.4%.有27.7%预期几无变动.

预期利率会上扬者当中,约有67.9%认为是受到欧洲和美国利率的影响;有7.1%认为受股市影响;有42.9%则认为是外汇所致.

日股日经指数.N225周一盘初升破万点.[.TCN]

日圆/美元上周五走贬至11个月低位82.64日圆.

10年券收益率远离1月创下的14个月低位0.935%,因日本央行上个月意外宽松政策,其称将额外斥资10兆(万亿)日圆买进日本公债.

在预期本周利率将下滑者当中,有66.7%认为是因供给情况所致.

本次调查进行时间为从周五下午至周日2300GMT,共调查94名来自大型机构的市场人士,47名提交了回覆.(完)