《台湾新债》中油今年发债较去年倍增,与台电债利差可能缩小(更新版)

(新增公司与市场人士评论)

* 今年发债将达350亿台币,较去年168亿增逾一倍

* 分两次发行,4月首度进行标售

* 订价利率比台电低的优势可能受影响

路透台北3月12日电---少了银行担保成本且亏损有增无减,台湾大型国营事业--中国石油[CHIP.UL]今年发债规模将大增.一名接近公司消息人士周一表示,中油今年将发行350亿台币无担保公司债,较去年的168亿增逾一倍.

该名人士并指出,由于今年发债规模大幅增加,因此确定采分次发行.最快会在4月首度进行标售.

"我们今年会分两次,4月要标多少,还要听券商的建议."她说.

对于中油的发债规模,市场人士表示超乎预期,但也提及,以市场资金泛滥的程度,应该可以顺利消化.不过中油公司债订价利率一向比另一家大型国营事业--台电偏低的优势,可能会因为筹码供应增加而略受影响.

"中油一向比台电低5-10个基点,这利差可能会压缩."一证券商承销人士称.

另一证券商承销主管则指出,公司债标售案陆续自3月中下旬登场,除了已公布的台电外,包括中油、台塑集团等发债大户也都要释出筹码.

"第二季的量不少,利率的低点可能就在这,企业才会出来抢钱."他说.

为协助降低发债成本,立法院已在去年底通过修正法案,国营事业未来不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下不少保证费用.[ID:nST0425722]

受油价减半调涨政策影响,消息人士日前告诉路透,中油累积亏损已达361亿台币,若无法合理调整,光是今年亏损就将逾410亿台币,并迫使中油借款额度逐年上扬.[ID:nST0505193]

台湾电力公司将在周三(14日)招标五、七年及10年无担保公司债,金额计划110亿台币,为其首度标售无担债.[ID:nST0509853]

中油去年公司债的发行金额为168亿台币,2010年则为160亿.[ID:nST0468045]

中油与台电发行的公司债一向被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)