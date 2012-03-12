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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:58 BJT

《外汇动态》美元/日圆因获利了结而下跌;守住100日移动均线支撑位

0143GMT---美元/日圆JPY=下跌0.3%至82.25日圆,因交易商对周五的升幅进行获利了结.

美元/日圆守在100日移动均线切入位82.00的初步支撑位上方.在这之下,技术图型显示在3月初触及的双重顶81.87和81.10为支撑位.多数交易商把这些水准视为技术修正目标,并称美元/日圆的上行趋势仍不变.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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