《热点透视》欧元区完成首次债务重整,然而并不值得庆幸

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 王冠中

路透伦敦3月9日电---对于希腊的债务交换,只能说情况本来还会更糟糕的.欧元区的第一桩债务重整不会出现混乱,但也摒除了欧元区主权债是优质象征的假象.况且,希腊债务负担依然沉重.

好消息是,有足够的债权人同意让希腊当局透过集体行动条款,迫使不愿屈服的民间债权人承受亏损.尽管部分非受希腊法令管理证券的持有者得以坚持下去,但受到影响的债权人至少有95.7%.这应会让希腊在18个月来的第二轮纾困案能够继续执行.该协议将会促使信用衍生品偿付,若未能带动此行动,则会使主权违约互换的可信度打折扣.主权违约互换是银行业重要的避险工具.

尽管如此,债务重整还是有代价的.重整可以说是不公平的.民间债权人因为未审慎放贷而受到惩罚,但公共部门债权人却只受到些许影响,尽管需要第二轮纾困就证明了公共债权人在第一轮纾困搞砸了.欧洲央行持有的希腊债务受到保护,欧元区各国政府持有的部位也未遭受减记,尽管他们都同意收取较低的利息.这样不公平的待遇,将会重压其他疲弱国家的债券价格.更广泛来看,欧元区现在还得因应主权债信价值受创、进而影响到整个欧元区借贷成本的状况.

即使是对希腊而言,债务重整本身也不是什么好消息.尽管消除了约1,000亿欧元的债务,希腊明年的债务规模仍旧相当于国内生产总值(GDP)的168%,就算一切照计画顺利进行,该比例至少也要等到2020年才能降到120%.这将拖累希腊成长,打击其人民对改革的意愿.

根据Breakingviews以折价12%的假设估算,在重整计画下发行的30年期新债预计可能会在面值约28%的水准交易.目前在非官方灰色市场的价格约在20%水准交投,表明市场预期会有更大幅度的损失.在经历战后最大规模主权债务重整后,希腊未来还有更多的问题处理.(完)