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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:29 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,公债到期拨款入帐令市场供应充裕

路透台北3月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变,今日有300亿台币的公债到期资金拨款入帐,加上央行存单到期量多,市场资金供应颇为充裕,调度十分顺利.

资金调度人士表示,近日台股陷入区间震荡,投信暂泊于RP市场的资金进出量不大,供给较为稳定.另在央行力求市场维持稳定宽松之下,即便周五(16日)有400亿台币的公债交割,料对市况冲击有限,预估本周RP利率应能持于原有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

今日重大宽松因素包括:央行存单到期5,561.5亿,以及公债还本重交乙3期300亿台币.[ID:nST0509921]

本地时间上午11:20时,台股加权指数.TWII下跌0.39%,至7,984.46点.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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