〔台湾债市〕RP利率不变,公债到期拨款入帐令市场供应充裕

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北3月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变,今日有300亿台币的公债到期资金拨款入帐,加上央行存单到期量多,市场资金供应颇为充裕,调度十分顺利.
资金调度人士表示,近日台股陷入区间震荡,投信暂泊于RP市场的资金进出量不大,供给较为稳定.另在央行力求市场维持稳定宽松之下,即便周五(16日)有400亿台币的公债交割,料对市况冲击有限,预估本周RP利率应能持于原有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.
今日重大宽松因素包括:央行存单到期5,561.5亿,以及公债还本重交乙3期300亿台币.[ID:nST0509921]
本地时间上午11:20时,台股加权指数.TWII下跌0.39%,至7,984.46点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市