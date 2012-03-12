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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:55 BJT

〔台湾央行〕总裁明年2月任期到期,立法委员关心央行"后彭"时代

路透台北3月12日电---台湾央行总裁彭淮南周一在立法院称,央行总裁职务是他"最后一项公职,且台湾人才济济",并未正面回答明年是否有意续任总裁一职.

台湾央行总裁的任期五年一任,由行政院提名、总统任命.本届(13届)总裁任期将在明年的2月到期.彭淮南现年72岁,已担任第三任的央行总裁.

　立法委员蔡正元说,"外面有一股力量猛烈的批评你,但很多禁不起总经理论的考验."他并认为,这股力量很可能是为明年总裁任期到任后的人事安排布局.

　蔡正元并询问彭淮南,若明年总统有意任命他为新任总裁,他是否愿意接受.惟彭淮南并未正面回答.

立法委员罗明才亦希望彭淮南明年可以再做一任,并举例称美国联邦储备理事会(美联储,FED)前主席葛林斯潘先前也高龄担任主席.

"过去的风风雨雨,台湾都安然度过...希望你可以再续任."罗明才表示.(完)

--记者 高洁如;审校 乔艳红

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