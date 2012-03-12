〔台湾央行〕总裁明年2月任期到期,立法委员关心央行"后彭"时代

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北3月12日电---台湾央行总裁彭淮南周一在立法院称,央行总裁职务是他"最后一项公职,且台湾人才济济",并未正面回答明年是否有意续任总裁一职.
台湾央行总裁的任期五年一任,由行政院提名、总统任命.本届(13届)总裁任期将在明年的2月到期.彭淮南现年72岁,已担任第三任的央行总裁.
立法委员蔡正元说,"外面有一股力量猛烈的批评你,但很多禁不起总经理论的考验."他并认为,这股力量很可能是为明年总裁任期到任后的人事安排布局.
蔡正元并询问彭淮南,若明年总统有意任命他为新任总裁,他是否愿意接受.惟彭淮南并未正面回答.
立法委员罗明才亦希望彭淮南明年可以再做一任,并举例称美国联邦储备理事会(美联储,FED)前主席葛林斯潘先前也高龄担任主席.
"过去的风风雨雨,台湾都安然度过...希望你可以再续任."罗明才表示.(完)
--记者 高洁如;审校 乔艳红
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市