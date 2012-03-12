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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:56 BJT

《外汇动态》美元/马币可能触及趋势线阻力位

0333GMT---银行间投机客回补美元/马币MYR=MY的空头部位,交易员预期美元/马币将一步上涨.美元/马币升0.5%至3.0240,有望升向3.0330-3.0350,由3.0630和3.0400之间连成的下行趋势线. 但一位驻吉隆坡的交易员称,美元不太可能升逾该水准,因投资者伺机逢高卖出.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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