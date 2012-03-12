〔台湾货币市场〕3月13日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北3月13日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期400亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆6,035.8亿台币:
03/14 5,207.00亿
03/15 1,841.00亿
03/16 2,619.00亿
03/17 1,296.00亿
03/18 1,549.00亿
03/19 386.00亿
03/20 48.00亿
03/21 1,238.70亿
03/22 718.00亿
03/23 565.00亿
03/24 244.00亿
03/25 230.00亿
03/26 229.00亿
03/27 92.00亿
03/28 140.00亿
03/29 95.00亿
03/30 1,914.50亿
03/31 1,594.00亿
04/01 3,373.90亿
04/02 2,582.70亿
04/03 73.00亿
--公债本金到期及付息106.4375亿台币:
03/14 89甲9期12息 30.6250亿
03/14 97甲3期4息 17.8125亿
03/16 94甲4期7息 18.0000亿
03/16 96甲3期5息 15.0000亿
03/17 100甲5期1息 11.0000亿
03/31 95甲3期6息 14.0000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--3/16:101/乙1期20年期公债发行,金额400亿台币,3月13日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市