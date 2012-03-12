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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 12:46 BJT

《企业看点》--3月12日财务活动报导摘要

路透班加罗尔3月12日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 华尔街日报网站周日报导引述熟知内情人士谈话指出,美国农业巨擘嘉吉是有意收购加拿大最大谷物处理商Viterra Inc VT.TO的业者之一.[ID:nL2E8EC00D]

* 英国星期日泰晤士报报导,陷于困境的英国视频游戏零售商Game GMG.L已准备求售,因该公司试图寻求资金来偿付两周后到期的租金帐单.[ID:nL5E8EB23D]

* 德国化学制药集团拜耳(BAYGn.DE)执行长Marijn Dekkers在接受科隆地方报纸Koelner Stadt-Anzeiger访问时表示,该公司无需透过大型并购交易即可实现增长,但当并购良机出现时也不会胆怯.[ID:nL5E8EA0DR]

* 香港经济日报周一引述消息人士谈话指出,资产规模居中国证券业第二大的海通证券(600837.SS)正准备在4月于香港挂牌.[ID:nL4E8EC0XY]

* 南华早报周一报导,中国上海银行寻求在香港首次公开发行,筹集资本以符合监管要求.[ID:nL4E8EC0DE]

* 巴西当地报纸Folha De S.Paulo周六报导指出,该国将会展延名为IOF的税项,此为针对海外五年期以内贷款开征6%的税.[ID:nL2E8EA0UM]

--编译 张明钧;审校 侯向明

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