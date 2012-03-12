〔台湾经济〕油电价调涨方案研议中,没有时间表--经济部长

路透台北3月12日电---台湾经济部部长施颜祥周一表示,油电价调涨方案仍在研议中,没有时间表,将考量节能减碳、照顾弱势与国际竞争力等因素.

台湾的水电油价目前都有不同程度的补贴措施,在1月总统大选后,政府释出有意调涨价格的风向球.行政院长陈冲已公开表示,能源价格应该回归市场机制,但也强调要重视弱势族群的权益.

施颜祥在立法院接受质询时表示,国营的台电公司至去年底累计亏损已近1,180亿台币,依电价及成本现况估计,至5月或6月时累计亏损便可能达到资本额3,300亿的一半,而造成营运上危机.

他表示,依公司法届时台电便须召开股东会提出对策,而要藉由调整电价或是增加资本额等方案来因应,都有待通盘讨论.

在油价方面,施颜祥表示,依目前浮动油价及缓涨机制,汽柴油价格上涨幅度由中油公司吸收一半,而目前累计吸收幅度已达每公升五台币,相当于资本额1,300亿的中油一年少收600亿台币.

"(调整与否)当然以民生为重,但不能让公司维持不下去,"施颜祥称.

至于水价,他表示,台湾相对全球多数国家都偏低,台水公司是藉由政府特别预算在挹助,财务情况比较理想,勉强可以支持,但这并非长久之道.

主计处官员上周表示,2月下旬时预估台湾2012年经济成长率为3.85%,预测前提是根据Global Insight的预估中国今年经济成长是8.1%,但先前中国下调今年经济成长目标至仅7.5%,依据模型推算将使台湾今年的经济成长率下修0.3个百分点.[ID:nST0509779]

官员并指出,根据模型推估,若是以OPEC的油价涨升至每桶124美元,且台湾的中油以目前油价浮动机制如数反应油价调涨之下,则台湾今年经济成长率将因此再下调0.26个百分点;而今年的通膨率则将因此增加0.37个百分点.

台湾央行将在3月22日召开第一季的全体理监事会议,目前各方多预估央行本次将维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.(完)