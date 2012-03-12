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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数小幅收低,盘中曾升破10,000点关卡

路透东京3月12日电---日本股市日经指数周一收跌,稍早曾突破10,000点关卡触及七个月新高,投资人在指数前两日上涨3.7%且今年以来涨逾17%后锁定获利.

受周五美国强劲的就业数据影响,日圆兑美元跌至接近11个月低点,亦对股市提供支撑.

日经指数.N225跌0.4%至9,889.86点,稍早曾升至10,021.51点,为去年8月初以来最高水准.

东证股价指数.TOPX跌0.4%至845.28点.(完)

--编译 王冠中;审校

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