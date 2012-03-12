〔台湾央行〕共发行4,858.5亿台币存单,发行余额减少703亿

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北3月12日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,858.5亿台币存单,相较存单到期金额5,561.5亿,存单发行余额减少703亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期4,437.5亿台币,利率为0.87%;91天期341亿台币,利率为0.93%;182天期80亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行2,132亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,502.9亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负20亿台币,至周日累计超额准备为负321亿台币,加计前期1%的超额准备为539亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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