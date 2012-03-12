〔台湾债市〕101/5殖利率因股市下跌收低,观望明日标债结果

路透台北3月12日电---台湾10年公债101/5殖利率周一收低,结束连三天弹升格局,因股市下跌.不过受明日将标售20年公债以及美国联邦储备理事会(FED)将召开会议影响,市场观望气氛沉重,成交量能明显萎缩.

交易商指出,明日将标售的20年101/乙一期公债,在发行前交易期间的成交量相当稀少,不过利率都贴近1.70%的关键位置.由于先前有不少买盘参与同年期券标售时,都套在1.70%下方,倘若标低,对于10年以上的中长券将有所激励,10年券101/5殖利率也有持续挑战1.25%的机会.

"就看寿险业怎么决定101/乙一的利率了,标得好,10年券也会偏多."一证券商交易人士称.

交易商预期,明日101/5殖利率大致将在1.25-1.265%盘整.

明日央行将标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割.美联储亦将在周二召开政策会议.

台湾股市周一收低1.1%,加入中国经济增长不确定性笼罩下的亚洲股市跌势,加权指数.TWII下跌88.46点,收于7,927.55,开盘上涨0.16%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.55 1.2588 1.2588-1.2635 192.0

20 101/乙一A01201=TWO -0.26 1.6975 *1.6975-1.6975 0.5

交易商指出,近期债市缺乏明确方向,以近日的交易来看,101/5殖利率先连跌三天,之后又连弹三天.就技术面来看,似乎在进行三角形的收敛,最后可能因为某个关键因素,让整理格局遭到突破.

展望未来,除了标债,22日台湾央行将召开理监事会议,紧接着23日台湾财政部会公布第二季发债计画,这些都有可能扭转市况,此外,3月中下旬将渐渐迈入公司债的标售高峰,或许会因为筹码可选择性变多,造成过多资金追逐少数标的的现况因而改变.

"筹码一多,对追低利率的意愿当然会降低."一证券商交易员说.

他并表示,进入第二季后,由于没有公债到期还本,再加上有缴税因素,银行手中资金将不如现在宽裕,届时公债殖利率会做何反映,值得观察.

一名消息人士周一表示,台湾中国石油[CHIP.UL]今年发债规模将达350亿台币,较去年的168亿增逾一倍,最快会在4月首度进行标售.此外,台电与台塑集团等发债大户也都要释出筹码.[ID:nST0439028]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2588

5 101/1 A01101=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)