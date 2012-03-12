版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 14:21 BJT

〔韩国股市〕收跌,景气循环股重挫

路透首尔3月12日电---韩国股市周一下跌,受中国经济放缓的忧虑拖累,且对于美国联邦储备理事会(FED)将延后进一步宽松政策的预期,盖过了强劲美国就业数据的多头讯号.

景气循环股全面下滑,三星重工(010140.KS)重挫3.73%,现代制铁(004020.KS)则跌3.77%.

综合股价指数.KS11跌0.78%至2,002.50点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐