《综述》台湾央行称今年起热钱回流,货币清算协议希望近期签订

* 外资热钱年初回流且持续进入

* 货币清算协议希望近期签订

* 立委关切央行如何平衡法定职权与盈余缴库

记者 高洁如

路透台北3月12日电---台湾央行总裁彭淮南周一表示,去年外资的热钱撤了,但今年初开始回来,现在仍在继续当中.

不过,彭淮南也说,所有外资在台湾的短期投资户有6,000户,多数外资都有进场买股票,但事实上频繁交易进出的有20户.但这少数的频繁进出的外资,进出金额占所有外资比率达36%,也占银行间外汇交易量的比率达33%.

"外资进来未买股票的金额有1,700多亿,降到1,200亿比较健康,"彭淮南在回答立委的提问时说.他接受新一期的立法院财政委员会邀请赴立院做报告并备询.

他表示,这些短期资金的进出,俗称"热钱",大量且进出频繁的短期资金,进入开发中国家,就好比"大鱼跳进小池塘",这会引发经济和金融波动.因此中央银行会尽力稳定金融市场.

彭淮南并补充表示,这也是很多国家,尽管各国的基本面不尽相同,不过它们的股市、汇市常常一致方向的波动,亦步亦趋,其背后有个共同的因素--就是"热钱".

台湾央行公布资料显示,至2月底为止,外资投资台湾的上市柜股票金额达2,096亿美元,占全体市值的25.8%.若连同投资公债和台币存款,合计2,217亿美元,占外汇存底的56.2%.2月底台湾外汇存底金额是3,944.26亿美元.

彭淮南因此表示,中央银行会尽力维持金融稳定,汇率虽是由市场决定,但若有过度波动或是季节性因素时会进场干预.至于何时是"过度波动?"

彭淮南表示,这得根据历史的资料而定,此外,这也是"动态"的,必须看邻近国家的外汇波动幅度是多少,是有客观数据的.例如可以观察欧元、日圆、人民币、韩元等兑美元的波动情况.

"特别是韩元,"他强调.

根据中央银行的营业报告书资料,从2011年至今年的3月5日,台币兑美元的波动幅度是3.35%,但韩元是8.03%、坡元是7.29%、日圆是5.02%、欧元达10.73%.

台湾央行将于本月22日召开第一季全体理监事会议,目前各方多认为本次央行将维持1.875%的利率不变.

**希望近期可签订货币清算协议**

此外,针对台湾与中国之间何时能够签订两岸货币清算协议,立法委员也多所关注.

根据海基会与海协会在2009年4月26日签署的"海峡两岸金融合作协议",在货币管理项目之下,已将现金的兑换和供应,列入开展合作的议题,并将逐步建立两岸货币清算机制.而目前台湾的18家台资银行的香港分行已与中银香港签署协议并开办人民币业务.

此外,央行亦已核准台湾银行和兆丰银行透过其香港分行与中国人民银行授权的中银香港子行,直接办理人民币现钞的供应和回流.自2010年10月26日起,台银与兆丰已提供全新的人民币现钞.

而中国的银联卡也在2009年8月间开放.开放至今,银联卡在台的签帐和提领现金总额达845亿台币.

彭淮南表示,台湾央行自2010年起多次和中国人民银行密切联系接触,希望签署货币清算协议.不过,此事事涉敏感,且需要对方的高层才能决定,这是两方要达成协议才能够签订,问题比较特殊.

"央行会尽一切最大努力加速把货清签订出来...希望是in the near future(最近的将来),"彭淮南说.

根据台湾中央社的报导,中国人民银行副行长胡晓炼针对两岸货币清算机制指出,两岸货币清算目前有三个管道,现钞兑换及贸易投资清算已很便利,至于能否进一步拓展,仍有研究讨论的空间.

**兼顾法定职权与盈余**

此为新科立法委员的第一个会期,也有不少新科立委的质询.

其中,具美国财务分析师学院特许金融分析师(CFA)身分、也是政治大学金融系教授李桐豪即针对央行的法定职权相当关切.

李桐豪认为,中央银行一方面有维持物价、金融稳定的法定职权,另一方面又有上缴国库的任务,属于"营业基金",其资产负债表在汇率高度变动之下,具强烈波动.

"例如央行的净值是大幅减少..中央银行面对国际(汇率)冲击其实是高度困难的操作,"李桐豪认为.

不过,彭淮南也重申,中央银行法给予央行的业务任务中,并没有盈余缴库这个项目.不过,央行经管国家庞大的外汇资产,也会尽最大的努力,在风险控管的范围之下,把资产最有效的运用.

而李桐豪也认为,台湾央行利率与货币供给量是领先市场的,不过目前央行的货币政策目标以M2成长率为目标,或可考虑调整.例如美国FOMC(联邦储备理事会)主要是以"利率"为货币政策目标.

台湾央行去年底对今年M2的成长目标和上年一致,维持在2.5-6.5%之间.台湾1月的M2年增率在5.22%,因1月适逢春节资金需求较强,加以外资呈现净汇入.(完)