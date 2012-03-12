〔表格〕台股外资及陆资微幅卖超1.18亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北3月12日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股微幅卖超1.18亿台币,上交易日为买超24.46亿.
三大法人今日合计卖超11.75亿台币,上交易日修正后为买超23.30亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/12 -1.18 -9.11 -1.47 -11.75
3/9 +24.46 -3.89 +2.73r +23.30r
3/8 +11.76 -4.87r +3.15r +10.04r
3/7 -30.31r -5.46r -7.14 -42.92r
3/6 -13.22 -3.41 -26.28r -42.91r
3/5 -44.39r -22.29 -11.60r -78.27r
3/3 -18.05 +2.93 -4.71r -19.84r
3/2 +17.91 -1.18 -1.32r +15.42r
3/1 +41.11 +11.49 +3.92r +56.52r
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本月累计 -11.91 -35.78 -42.72 -90.40
月份 外资 自营商 投信 合计
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市