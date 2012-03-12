〔台湾汇市〕台币兑美元收跌5.8分,因美国就业利好促美元走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北3月12日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌5.8分.美国非农就业数据利好,以及中国出现巨额贸易逆差,促美元兑一篮子货币走强;加之台股走势疲弱跌破8,000点大关,均拖累台币走势.
汇银人士指出,美国就业数据表现良好,削弱市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)购买更多公债的期望,今日见外资汇出、外商银行回补美元力道偏强,惟出口商陆续浮现的美元卖盘,稍稍收敛台币跌幅;临收盘前,央行进场助贬约5分.
"对新兴市场担心,欧洲也不好,市场现在prefer(偏好)美元走强."一位外商银行交易人士称.
交易商表示,受到中国和欧洲成长放缓的忧虑影响,韩元等亚币在获利了结的卖压出笼下走贬,不过,整体而言并未偏离既有区间,台股亦呈量缩震荡;未来台币若要走出新方向仍需量能带动,明日交投区间先看29.45-29.60元间.
另外,明日美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定,并公布政策声明,市场普遍预料将维持利率不变.
台湾央行总裁彭淮南周一表示,去年外资的热钱撤了,但今年初开始回来,现在仍在继续当中.他并称央行是否进场干预台币,要看历史数据及动态波动;动态波动要看欧元、日圆、人民币和韩元,"特别是韩元."[ID:nST0439246]
台湾股市周一收盘大跌1.10%,至7,927.55点,加入中国经济增长不确定性笼罩下的亚洲股市跌势;外资及陆资在台股卖超1.18亿台币,上交易日为买超24.46亿.[ID:nST0439280]
新兴汇市中,马币(林吉特)MYR=及坡元SGD=周一引领新兴亚币走跌,因市场认为中国可能希望人民币贬值,且美国就业数据强于预期,令美国进一步宽松政策的希望为之破灭.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市