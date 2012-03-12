〔台湾汇市〕台币兑美元收跌5.8分,因美国就业利好促美元走强

路透台北3月12日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌5.8分.美国非农就业数据利好,以及中国出现巨额贸易逆差,促美元兑一篮子货币走强;加之台股走势疲弱跌破8,000点大关,均拖累台币走势.

汇银人士指出,美国就业数据表现良好,削弱市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)购买更多公债的期望,今日见外资汇出、外商银行回补美元力道偏强,惟出口商陆续浮现的美元卖盘,稍稍收敛台币跌幅;临收盘前,央行进场助贬约5分.

"对新兴市场担心,欧洲也不好,市场现在prefer(偏好)美元走强."一位外商银行交易人士称.

交易商表示,受到中国和欧洲成长放缓的忧虑影响,韩元等亚币在获利了结的卖压出笼下走贬,不过,整体而言并未偏离既有区间,台股亦呈量缩震荡;未来台币若要走出新方向仍需量能带动,明日交投区间先看29.45-29.60元间.

另外,明日美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定,并公布政策声明,市场普遍预料将维持利率不变.

台湾央行总裁彭淮南周一表示,去年外资的热钱撤了,但今年初开始回来,现在仍在继续当中.他并称央行是否进场干预台币,要看历史数据及动态波动;动态波动要看欧元、日圆、人民币和韩元,"特别是韩元."[ID:nST0439246]

台湾股市周一收盘大跌1.10%,至7,927.55点,加入中国经济增长不确定性笼罩下的亚洲股市跌势;外资及陆资在台股卖超1.18亿台币,上交易日为买超24.46亿.[ID:nST0439280]

新兴汇市中,马币(林吉特)MYR=及坡元SGD=周一引领新兴亚币走跌,因市场认为中国可能希望人民币贬值,且美国就业数据强于预期,令美国进一步宽松政策的希望为之破灭.[EMRG/SGCN]

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