〔台湾货币市场〕短率平稳中见松动,央行冲销例行存单力道弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 央行冲销力道低
* 短票利率再度松动
记者 林妙容
路透台北3月12日电---台湾银行间短期利率周一稳中带松.央行并不特别积极收受三种天期存单,尤其今日存单到期量大,央行并未全盘接受存单申购,令市场游资不少,部分银行的拆款利率稍见走低,惟幅度不大.
银行交易员表示,今日市场资金不少,外商和本地银行都有多钱现象,尤其是今日央行存单到期量很高,央行在调整平均每日存单的金额之下,今日略嫌保守.让市场资金偏多.
"早上有接到几通电话,都是要丢钱."一大型银行人士称.
本地时间15:28时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,上日收在0.399%;区间在0.392-0.500%,上日在0.299-0.700%.
2-7天拆款利率在0.392-0.71%,上日在0.392-0.720%.
**短票利率松动**
短票方面,票券商指出,周一发票量再度回落,加以市场资金因央行冲销力道减弱而增加,僧多粥少,令短票利率再度松动,指标一个月期短票0.83%的成交利率渐增.
不过票券商预期,下周进入提存期下半,以及月底与季底的效应加乘,短票将由卖方市场渐向买方市场靠拢,成交利率预料再度走升.如果季底资金情势紧俏,不排除高点上看0.88-0.89%,较目前走高4-5个基点.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,上日在0.84%.
今日央行存单到期5,561.5亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,接下来依序为周二400亿,周三5,207亿,周四1,841亿,及周五2,619亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周五当日超额准备为负20亿台币;至周日,累计超额准备为负321亿台币,加计前期1%的超额准备为539亿台币.
**RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率则不变,今日有300亿台币的公债到期资金拨款入帐,加上央行存单到期量多,市场资金供应颇为充裕,调度十分顺利.
资金调度人士表示,近日台股陷入区间震荡,投信暂泊于RP市场的资金进出量不大,供给较为稳定.另在央行力求市场维持稳定宽松之下,即便周五(16日)有400亿台币的公债交割,料对市况冲击有限,预估本周RP利率应能持于原有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.
今日重大宽松因素包括:央行存单到期5,561.5亿,以及公债还本重交乙3期300亿台币.[ID:nST0509921](完)
--集体采写 李盈蒨/高洁如; 审校 丁淑琴
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