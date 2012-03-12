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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 15:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元接近一个月低点,美元走坚

0738GMT---欧元兑美元EUR=位于略高于一个月低点处,报1.3107美元,稍早在亚洲市场曾跌至接近55日移动平均1.3078美元.

整体而言,投资人对美元的胃纳升高,美元兑日圆JPY=和瑞郎CHF=均上扬.

美元指数.DXY持稳在79.998,与七周高点80.132相去不远,上周五的美国就业报告强化了美国联邦储备理事会(FED)不太可能在未来几个月内进一步宽松政策的预期,进而为美元提供支撑.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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