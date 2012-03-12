《外汇动态》挂单情况显示欧元料升向1.3130-50美元

投行观点： QEP Resources Inc目标价从20下调至17美元-- SunTrust Robinson
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
0757GMT---欧元/美元EUR=D4盘中买单据称挂在1.3080美元附近,但若执行,据称在弹升至1.3110-20水准后,立刻会有获利了结浮现.
据称从1.3130-50起,有相当多的卖单;若执行,可能在1.3080有获利了结,剩余的部位将面临随后的停止单.
虽然程度不大,但目前主要气氛偏向逢高抛售欧元,而非逢低买入.(完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。