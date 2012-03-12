《外汇动态》挂单情况显示欧元料升向1.3130-50美元

0757GMT---欧元/美元EUR=D4盘中买单据称挂在1.3080美元附近,但若执行,据称在弹升至1.3110-20水准后,立刻会有获利了结浮现.

据称从1.3130-50起,有相当多的卖单;若执行,可能在1.3080有获利了结,剩余的部位将面临随后的停止单.