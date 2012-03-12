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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 18:05 BJT

〔全球基金展望〕资金将续流入固定收益型基金,且亚洲仍受青睐--理柏

路透台北3月12日电---汤森路透旗下理柏基金研究机构周一表示,由于经济基本面相对较为稳健,2012年亚洲市场料持续吸引全球投资人青睐;而从资产类别进行分析,其中又以固定收益型基金有望续呈资金流入.

理柏基金研究机构亚洲区研究总监冯志源表示,亚洲市场为2011年全球基金市场表现最佳的区域,连续四季均呈资金进流入,全年净流入1,077.5亿美元;欧非中东地区去年资金则大幅流出1,117.3亿美元.

"今年固定收益型将延续资金流入,因为市场波动大,但股票型不一定,要再观察,"冯志源表示.但他未提供今年明确预估数字.

他还提到,具有资金避风港特性的债券型基金去年仍是最吸金的资产类别,2011年资金净流入高达2,075亿美元,股票型及货币市场型则分别呈资金净流出达1,466.1亿美元及1,579.8亿美元.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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