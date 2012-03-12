台湾经济指标预测--3月13日至5月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北3月13日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------------
3/20 1600 外销订单 2月 -- -8.63%(年变动率)
3/22 1600 季调失业率 2月 -- 4.19%
3/22 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
3/23 1600 工业生产 2月 -- -16.46%(年变动率)
-------------------------------3月26日当周----------------------------------------
3/26 1610 M2货币总计数 2月 -- +5.22%(年变动率)
-------------------------------4月2日当周----------------------------------------
4/5 1600 外汇存底 3月底 -- 3,944.26亿美元
4/5 1600 消费者物价指数(CPI) 3月 -- +0.25%(年变动率)
-------------------------------4月9日当周----------------------------------------
4/9 1600 商品出口 3月 -- +10.3%(年变动率)
4/9 1600 商品进口 3月 -- +1.3%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市