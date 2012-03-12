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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 07:47 BJT

台湾经济指标预测--3月13日至5月21日

路透台北3月13日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

--------------------------------3月19日当周-----------------------------------------

3/20 1600 外销订单 2月 -- -8.63%(年变动率)

3/22 1600 季调失业率 2月 -- 4.19%

3/22 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%

3/23 1600 工业生产 2月 -- -16.46%(年变动率)

-------------------------------3月26日当周----------------------------------------

3/26 1610 M2货币总计数 2月 -- +5.22%(年变动率)

-------------------------------4月2日当周----------------------------------------

4/5 1600 外汇存底 3月底 -- 3,944.26亿美元

4/5 1600 消费者物价指数(CPI) 3月 -- +0.25%(年变动率)

-------------------------------4月9日当周----------------------------------------

4/9 1600 商品出口 3月 -- +10.3%(年变动率)

4/9 1600 商品进口 3月 -- +1.3%(年变动率)

--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------

5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元

-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)

注:*代表新增.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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