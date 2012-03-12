〔路透调查〕台湾20年新券101/乙一得标利率料落在1.68-1.70%

* 标售时间:周二(13日),金额预定400亿台币

* 得标利率料在1.68-1.70%

* 僧多粥少,得标利率料低于1.70%

路透台北3月12日电---路透调查显示,虽然20年新券101/乙一A01201=TWO在发行前交易期间成交少得可怜,不过这现象无法掩饰寿险急切的补券需求,在大量资金竞逐少数标的带动下,料令周二的得标利率落在1.68-1.70%.

交易商指出,今年以来,只要是10年期以上的中长券,标售结果往往优于市场预期,原因无它,就是银行与寿险等的资金太多,相形之下,财政部纵然在第一季计画发行1,550亿台币的10年以上公债,占了整体发债量2,250亿的近七成,但还是无法满足实质买盘的补券压力.

"殖利率曲线中,20年还比较陡,我怕银行、邮局也加入...看会不会有人截标."一大型寿险业交易员称.

另一大型寿险交易员则指出,自2月初标售30年券以后,寿险业已累积了不少资金动能."虽然乙券的流动性不好,但一定会跌破1.70%."

另一大型政府银行交易主管也表示,虽然20年券不是银行的资产配置工具,但由于短券的殖利率太低,还是需要配一些高收益率的标的."多头市场,拿一点20年券没什么."

不过也有一位大型寿险业交易员称,他所持有的20年期冷券,近期想以1.70%以下殖利率卖掉却无人承接,且接下来还有台电、中油等公司债要标售,不愁没有替代标的.

央行将在周二代财政部标售101/乙一,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周一101/乙一发行前交易(when-issued)收在1.6975%,该券在发行前交易期间的高点落在1.7010%,低点则为1.6975%.

央行曾在去年5月标售过一期20乙类公债100/乙一,当时得标利率为1.804%,此期券银行业持有比重为35.67%,证券业则为16.67%,票券业5.33%,保险业为42.33%.[ID:nST0443421]

以下为交易商对101/乙一期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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元富证券 1.69 1.71

兆丰证券 1.68 1.71

大型政府银行1 1.67 1.70

大型政府银行2 1.67 1.70

大型寿险1 1.67 1.70

大型寿险2 1.70 1.71

大型寿险3 1.67 1.70

中型寿险 1.68 1.70

大型金融机构 1.68 1.70

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中值 1.68 1.70 (完)

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