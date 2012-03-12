〔路透专访〕台湾政院科技政委称倾向WiMAX执照转为4G,并推营运商整并

路透台北3月12日电---台湾分管科技业的新任行政院政务委员张善政周一指出,第四代行动通讯(4G)执照在明年中前发放可能有困难,但明年底前或有希望.此外,当4G正式上路时,倾向支持WiMAX执照转为4G,并推动营运商整并.

这位前Google(GOOG.O)亚洲营运总监接受路透专访时表示,WiMAX迟早要转移到4G,但应该要给目前的营运商一些出路,要么是鼓励他们与其他公司整并,要不就是转发4G执照.

"明年中要发4G执照蛮拼的...之前还有2G、3G的问题要处理...WiMAX最麻烦."他说.

他并指出,台湾资讯产业(IT)业者要能突破目前的代工困境,云端运算(cloud computing)是目前还算清楚的路.他并指两个月内将提出以农业为主的云端运算前导计划.

今年58岁的张善政,年轻时曾在国科会任职,此次是二度担任公职.他从公务体系转出后,曾在宏基(2353.TW)担任电子化事业群的副总经理,此后再效力于Google.结合产业与政府的经验,令科技业对这项人事案耳目一新,宏基创办人施振荣、金仁宝集团董事长许胜雄均公开赞许此为正面布局.(完)