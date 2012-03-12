〔路透专访〕台湾政院科技政委称倾向WiMAX执照转为4G,并推营运商整并

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北3月12日电---台湾分管科技业的新任行政院政务委员张善政周一指出,第四代行动通讯(4G)执照在明年中前发放可能有困难,但明年底前或有希望.此外,当4G正式上路时,倾向支持WiMAX执照转为4G,并推动营运商整并.
这位前Google(GOOG.O)亚洲营运总监接受路透专访时表示,WiMAX迟早要转移到4G,但应该要给目前的营运商一些出路,要么是鼓励他们与其他公司整并,要不就是转发4G执照.
"明年中要发4G执照蛮拼的...之前还有2G、3G的问题要处理...WiMAX最麻烦."他说.
他并指出,台湾资讯产业(IT)业者要能突破目前的代工困境,云端运算(cloud computing)是目前还算清楚的路.他并指两个月内将提出以农业为主的云端运算前导计划.
今年58岁的张善政,年轻时曾在国科会任职,此次是二度担任公职.他从公务体系转出后,曾在宏基(2353.TW)担任电子化事业群的副总经理,此后再效力于Google.结合产业与政府的经验,令科技业对这项人事案耳目一新,宏基创办人施振荣、金仁宝集团董事长许胜雄均公开赞许此为正面布局.(完)
--记者 林妙容/斯坦丁/詹颖颐; 审校 丁淑琴
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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