〔路透专访〕台湾科技政委盼云端应用走出IT新路,倾向WiMAX执照转为4G(更新版)

* 4G执照明年中发放有困难,最快或于明年底

* 倾向WiMAX执照转为4G并推动营运商整并

* 云端应用提供IT业走出代工窠臼,农业云先行

记者 林妙容

路透台北3月12日电---台湾分管科技业的新任行政院政务委员张善政认为,台湾科技业走过代工,下一步在创新,而云端运算(cloud computing)产业为目前较为清楚可行的道路,尽管成功机会仍难以预料.

这位前Google(GOOG.O)亚洲营运总监周一接受路透专访时并表示,第四代行动通讯(4G)执照在明年中前发放可能有困难,但明年底前或有希望.此外,当4G正式上路时,倾向支持WiMAX执照转为4G,并推动营运商整并.

他说,WiMAX迟早要转移到4G,但应该要给目前的营运商一些出路,要么是鼓励他们与其他公司整并,就不就是转发4G执照.

"明年中要发4G执照蛮拼的...之前还有2G、3G的问题要处理...WiMAX最麻烦."他说.

台湾在2005年选定发展WiMAX为新一代无线宽频网路标准,并立下两大产业目标,即推动台湾成为全球无线宽频服务示范岛,并使台湾成为WiMAX解决方案输出国,发展出完整的产业链.但随着各国推动4G时较青睐另一第四代标准LTE,而使WiMAX式微,各界都在关注台湾政府如何解决这一难题.

目前台湾共发出六张WiMAX特许执照,包括威达云端电讯8307.TWO、威迈思电信、全球一动、大同电信、大众电信,以及亦拥有3G执照的远传电信(4904.TW).

张善政提到,原先政府计划于2015年发放4G执照,现在有提前发照的声音,但明年中要发照恐怕有些困难,主要是相关布建未臻成熟,易造成通讯品质"又贵又慢".明年底释照,在运行一至两年后渐次成熟,是较合理的时程表.

他也指出,配合4G的上路,届时2G执照将回收,而3G及3.5G都可以再努力发展,惟挑战很大.

今年58岁的张善政,年轻时曾在国科会任职,此次是二度担任公职.他从公务体系转出后,曾在宏基(2353.TW)担任电子化事业群的副总经理,此后再效力于Google.结合产业与政府的经验,令科技业对这项人事案耳目一新,宏基创办人施振荣、金仁宝集团董事长许胜雄均公开赞许此为正面布局.

**以云端应用开创新路**

他并指出,台湾资讯产业(IT)要能突破目前的代工困境,云端运算(cloud computing)的应用软体是目前还算清楚的路,尽管是否成功将很难预料.他并指两个月内将提出以农业为主的云端运算前导计划.

"台湾过去的专长不在软体,也缺乏创意,很务实的说,做云端应用不成功的机率很高...我并不乐观,但很谨慎."张善政说.

他与农委会主委陈保基曾一起在美国康乃尔大学求学,两人熟识,他指农业云计划已得到陈保基的支持,将在两个月内提出先导计划,以完整的食物安全履历等"有感价值",让消费者感受到农业云的好处.

他并与其他部会沟通,希望各部会提出相关的云端应用计划,例如警政或防灾云,以尝试的心情"试着带带看"(产业走出新路).

张善政称这些云应用计划将是很多人使用的大型应用软体,而非像手机下载的"APP"等小型软体,需要中型以上、有一定技术能力的公司方能开发、执行及管理.

另外,针对政府官僚体系的效率不彰,上任才三个礼拜的张善政亦已要求所属的公务员以e-mail(电邮)同时发送给多个决策者,代替冗长的公文程序,一夕间达到政府的扁平化.

"我知道政府对安全有一些考量,但在方便、效率和安全之间,应该有改善的空间."他说.(完)