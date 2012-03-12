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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 17:27 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超6.0亿台币

路透台北3月12日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 17.00 14.00 +3.00

票券业 0.00 9.00 -9.00

证券业 14.00 8.00 +6.00 (完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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