版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 18:29 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受中国数据和美国农业部报告影响

路透吉隆坡3月12日电---马来西亚毛棕榈油期货周一下跌,因疲弱中国出口数据和略为偏空的美国大豆报告,抵销了上周将价格推至九个月高点的多头气氛.

中国公布至少10年来最大规模的贸易逆差,引发对于中国出口放缓可能损及全球成长以及棕榈油需求的忧虑.

周五的美国农业部报告也对豆油价格略显利空,显示整体消费的下滑幅度超越生产减少的幅度.

"整体而言,对棕榈油价格来说,消息面略为偏空,因其与豆油价格亦步亦趋.然而第一季的生产淡季,再加上中国和印度需求改善,应会在短期内支撑棕榈油价格,"马来西亚Kenanga Investment Bank的研究分析师Alan Lim说.

指标5月棕榈油期货FCPOc3收跌1%,报每吨3,317马币,周五曾触及九个月高点3,368马币.

成交量为27,074口,略高于通常25,000口的水平.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐