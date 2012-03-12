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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:18 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初走势活络,日圆则存在日央行意外之举变数

2142GMT---欧元周一亚洲盘初走势活络,受助于兑商品货币的空头平仓.欧元兑美元EUR=报1.3151,弹离一个月低点.主要支撑位于55日均线位置1.3080. 美元指数.DXY小跌0.24%至79.844,脱离周一触及的七周高点80.132.

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