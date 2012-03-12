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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--3月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 内阁会议,会后财务大臣安住淳记者会

-- - 日本央行结束为期两天的政策会议.央行总裁白川方明约从0630起举行记者会.

0130 - 可口可乐日本公司高管简报2012年战略计画

0200 - 2月发电数据

0500 - 原子力安全委员会举行第四次会议,检讨关西电力Ohi第三和第四号反应堆压力测试结果

0530 - 大阪瓦斯(9532.T)宣布2012/13年度业务计画

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

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