澳新经济指标预测--3月13日-3月20日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透3月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周-----------------------------------
3月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 2月 -- 正4
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲投资房屋融资 1月 -- +7.5%
房屋融资 -1.0% +2.3%
2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 3月 -- +4.2%
3月14日(三)
0030 澳洲住宅开工 第四季 -5.0% -6.8%
3月15日(四)
0030 澳洲新车销售 2月 -- +1.3%
3月16日(五)
暂无重要数据
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------
3月18日(日)
2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 -- 101.3
3月19日(一)
暂无重要数据
3月20日(二)
0030 澳洲央行会议纪录 3月 -- --
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 -- 赤字46.0
截至第四季的年度 -- 赤字86.8
经常账收支相当于GDP比例 第四季 -- -4.3% .(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市