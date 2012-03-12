〔纽约汇市〕美元下跌,静待美联储政策会议及零售销售数据(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元反弹但走势震荡,市场静待美联储政策会议

* 美元兑欧元跌幅受限,因美国经济力道与欧洲形成鲜明对照

* 美元兑日圆在日本央行政策会议前下跌

路透纽约3月12日电---美元兑欧元和日圆周一在美联储政策会议举行前下跌,不过跌幅将可能受限,因美国就业市场反弹的迹象令对美联储推出更多宽松政策的预期降温.

鉴于美元多头仓位仍在高水平,投资人没有转为看淡美元,而是选择巩固在美元的押注,美元指数稍早在全球交易时段触及近七周高位.

欧元兑美元在四周低位附近走势挣扎,欧元在1.3050美元附近寻获关键的费波纳奇支持.交易商说,当出现多头逼空,欧元反弹至1.31美元左右,而在1.3150美元附近的止损单限制了欧元升幅.

欧元兑美元EUR=升0.3%,至1.3148美元,此前下滑至2月16日来的最低位.美元指数.DXY升至1月25日来最高的80.132,之后回落至79.884.

多数分析师预期明日美国联邦储备理事会(美联储,FED)将维持在2014年底前近零利率的立场,且不会提及第三轮公债购买计划.

"如果周二的美国经济数据转强,将可能为美元走强提供非常好的支撑,"驻多伦多的RBC Capital Markets的高级汇市策略师Stewart Hall说,"市场对周五就业数据的反应令过往的,几乎被遗忘的经典走势再度重现,即经济数据强劲燃点美元强势."

继上周数据显示美国非农就业岗位连续第三个月增长超过20万个后,周二美国2月零售销售数据应出现1%的良性增长.

美国和欧元区的经济前景形成对照,未来几周欧元表现可能挣扎,因对欧元区增长前景及危机扩散风险的担忧,盖过了上周希腊成功重组债务引发的释怀情绪.

"劳工市场改善及消费者支出增强将容许美联储等到全球经济更绝望时才推出第三轮量化宽松政策(QE3),"GFT Forex汇市研究部董事Kathy Lien说.

Lien称,她预期美元/日圆将延续其升势,而欧元/美元将进一步下跌,如果美联储承认劳工市场改善及通胀上升.

**聚焦在日本央行**

本周市场另一焦点将是日本央行的政策决定.日本央行的政策会议也在周二举行.

2月日本央行意外宣布放宽货币政策后,其政策一直受到关注.尽管部分人士预期日本央行有可能采取行动,这将会引发日圆抛售,但多数交易商预计,日本央行将避免进一步放宽政策.

"不过,上月日本央行会议的意外公布仍然记忆犹新,将令市场人士保持警觉,"Scotia Capital汇市策略师Eric Theoret说.

美元兑日圆JPY=下滑0.2%,至82.24日圆,因投资人押注美元兑日圆今年迄今的6.8%涨幅过多,过快,特别在周五触及近11个月高位后.美国公债收益率(殖利率)因良好的就业数据而上升,提振美元兑低收益日圆的吸引力.

澳元兑美元AUD=跌0.7%,至1.0498美元,此前中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差.[ID:nSB1425100],令市场担忧全球第二大经济体中国的前景.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3153 1.3113 +0.31 +1.61 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.26 82.42 -0.19 +6.91 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 108.25 108.10 +0.14 +8.73 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9164 0.9192 -0.30 -2.26 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5636 1.5675 -0.25 +0.65 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9921 0.9910 +0.11 -2.67 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0509 1.0570 -0.58 +2.78 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2053 1.2056 -0.02 -0.75 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8410 0.8365 +0.54 +0.97 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8178 0.8207 -0.35 +5.06 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6744 5.7018 -0.48 -5.06 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4670 7.4766 -0.13 -3.50 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7981 6.8062 -0.12 -1.30 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9458 8.9254 +0.23 +0.36 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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