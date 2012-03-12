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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:42 BJT

****日韩经济指标预测--3月13日-3月20日****

路透3月13日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月12日当周----------------------------------

3月13日(周二)

-- 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%

2300 韩国失业率 2月 -- 3.2%

2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负6.1

3月14日(周三)

0430 日本工业生产(较前月) 1月修正值 -- +2.0%

产能利用率指数(较前月) -- +3.1%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,763

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,649

3月15日(周四)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 -- 顺差22

出口(较上年同期) -- +22.7%

进口(较上年同期) -- +23.6%

2100 韩国进口物价 2月 -- +7.9%

出口物价 -- +4.6%

3月16日(五)

暂无重要数据

--------------------------------3月19日当周----------------------------------

3月19日(一)

暂无重要数据

3月20日(二)

暂无重要数据.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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